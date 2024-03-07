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Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням України
09:07 07.03.2024 |
Державний департамент СШАта Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення "Партнерства з містами України" (UCP - Ukraine Cities Partnership), мета якого - допомога з відновленням міст країни. Про це повідомляється на сайті Держдепу у середу, 6 березня.
Партнерство створено для "стійкого відновлення міст, нового державно-приватного партнерства, яке допоможе українцям перепроєктувати та перебудувати інклюзивні та стійкі міста", йдеться на сайті Держдепартаменту США. Фонд має намір залучати до своїх проєктів технічних експертів, фінансових партнерів, бізнес, неурядові організації, університети та фонди.
Спочатку ініціатива розрахована на три роки і буде офіційно запущена на червневій конференції з відновлення України у Берліні. На сайті GMF уточнюється, що ініціатива покликана допомогти відбудові трьох міст.
Відновлення України оцінюють у 445 млрд євро
Під час лондонської конференції з відновлення України 2023 року Єврокомісія та різні фінансові інститути ЄС підписали угоди на суму понад 800 мільйонів євро з метою мобілізації приватних інвестицій для відновлення та реконструкції економіки України, йдеться у звіті на сайті Єврокомісії.
За оцінкою експертів ООН, Світового банку та Європейської комісії, на відновлення України після руйнувань, викликаних війною, розв'язаною Росією, у найближчі 10 років знадобиться 486 мільярдів доларів (445 мільярдів євро). Найвищі потреби у відновленні та реконструкції припадають на житловий фонд (17 відсотків загальної суми), транспортний сектор (15 відсотків), сферу торгівлі та промисловості (14 відсотків).
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