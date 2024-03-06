Німецький бізнесмен купив родовище бурштину на Рівненщині

Ліцензію на видобуток бурштину на ділянці "Крючкова" площею майже 40 га у Вараському районі Рівненської області продали з аукціону за 3,48 млн грн при стартовій ціні 3,43 млн грн. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

У торгах, що відбулися 23 лютого, взяли участь лише дві київські компанії, власниками яких є іноземці. ТОВ "Полісся Природ Ресурс" (кінцеві бенефіціари - громадянин Німеччини Марк Клопфель та громадянин України Дмитро Угро) запропонувало за ліцензію лише на 3360 грн більше, ніж ТОВ "Алма Трейд Компані" (кінцевий бенефіціар - громадянин Індії Радхакрішнан Рахіт).

5 березня ТОВ "Полісся Природ Ресурс" та Держгеонадра уклали договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами.

Ліцензію видано на 10 років. Вона надає право проводити геологічне вивчення бурштину, а також дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням.

Німець Марк Клопфель, який живе в ОАЕ, є власником низки фірм, що активно заходять на український ринок. Одна із них - "Клопфель Ріал Естейт" - була потенційним покупцем майже 20 га землі сільгосппризначення у Вараському районі.

Відомо, що Клопфель позиціонує себе як фахівець у галузі розвитку бізнесу на міжнародних ринках, інвестує у Західну Європу. На сайті Kloepfel Global Sales, наприклад, зазначено, що компанія має у своєму портфоліо понад десяток компаній на ринках Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Німеччини, Швейцарії та Австрії. Інвестиційний капітал на даний час оцінюється "у кілька мільйонів євро".

За даними голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, з 2020 року в області реалізували 76 спецдозволів на видобування бурштину на загальну суму понад 118 млн грн. На його думку, продаж спеціальних дозволів на відкритих електронних торгах дав можливість врегулювати ситуацію з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині.