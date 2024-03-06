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Кабмін припинить фінансувати школи з малою кількістю учнів

16:03 06.03.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів змінив порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції, передбачивши поступове припинення фінансування так званих малокомплектних шкіл.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 березня з метою приведення цих документів у відповідність до закону "Про державний бюджет на 2024 рік", повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Згідно із повідомленням, для розрахунку розміру субвенції у 2024 році використовуватимуть розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік. Однак надалі від фінансування шкіл з малою кількістю учнів планують відмовитися.

"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року)", - йдеться у повідомленні МОН.

Також рішенням уряду змінено розрахунок освітньої субвенції для приватних шкіл.

Крім того, виключено норми, які дозволяли використовувати залишки освітньої субвенції на створення безпечних умов у школах, запроваджених під час пандемії COVID-19, і норму щодо спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, стипендії тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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