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В уряді пояснили, що Україна отримає завдяки новій оборонно-промисловій стратегії ЄС
14:53 06.03.2024 |
Інтеграція та підтримка української оборонної промисловості стала однією з цілей Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS), яку презентували в Брюсселі 5 березня.
Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, пише "Європейська правда".
Під час розробки документа проводились консультації з профільними відомствами України щодо українського досвіду оборони й захисту від збройної агресії Росії, а також українського бачення розвитку європейського та українського ОПК.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості надало свої пропозиції, що були частково враховані Єврокомісією, зазначили у відомстві.
Стратегія пропонує, щоб українська промисловість могла брати участь у програмі ЄС з підтримки ОПК. Україна зможе брати участь у спільних закупівлях, а українським оборонним компаніям надаватиметься підтримка в нарощуванні потужностей та співпраці з європейською індустрією.
Також ідеться про стимулювання співпраці між українською та європейською промисловістю та обмін інформацією щодо стандартів та досвіду.
Для зміцнення співпраці ЄС проведе Форум оборонної промисловості ЄС-Україна у 2024 році.
Щоб забезпечити взаємодію між стартапами та інноваторами ЄС та промисловістю й Збройними силами України, ЄС відкриє Офіс інновацій у Києві.
Європейську оборонно-промислову стратегію супроводжує Програма європейської оборонної індустрії (EDIP). Це документ, який прописує механізм реалізації стратегії, та в перспективі є законодавчою ініціативою. Надалі він має бути узгоджений Європарламентом та Радою ЄС.
EDIP передбачає, зокрема, відкрите членство в європейських програмах підтримки ОПК для України та окрему бюджетну лінію для підтримки оборонної промисловості та оборонних компаній України.
Для фінансування цієї статті бюджету може бути використана, окрім іншого, частка прибутків від заморожених російських суверенних активів. На це має бути відповідне рішення Ради ЄС за пропозицією Високого представника.
Напередодні Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.
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