Український бізнес вже отримав 31 авторизацію АЕО - Мінфін

До переліку авторизованих економічних операторів (АЕО), яким дозволено спрощене митне оформлення, вже увійшли три десятка вітчизняних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Незважаючи на війну, український бізнес скористався цією можливістю та суттєво збільшив динаміку в отриманні авторизацій АЕО. Так, за 3 роки та 7 місяців роботи програми АЕО (станом на початок березня 2024 р.) отримано 31 авторизацію АЕО", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що зростання кількості українських компаній, що отримали статус Авторизованого економічного оператора (АЕО), має динаміку, схожу з більшістю країн ЄС у перші роки впровадження програми, а подекуди її перевищує.

Для порівняння, за перші чотири роки функціонування програми АЕО в ЄС (2008-2011 роки): бізнес в більше половини країн ЄС (17 держав-членів) мав схожий (Румунія, Словаччина та ін.) або значно менший (Болгарія, Греція, Литва та ін., або навіть нульовий (Хорватія і Португалія) темп нарощення авторизацій АЕО. Бізнес в 11 державах - членах ЄС мав більший темп нарощення АЕО (найвищий - у Франції, Німеччині, Нідерландах).

Українські компанії, які зараз перебувають лише на четвертому році запровадження програми й в умовах повномасштабної війни, у 2024 році вже отримали 9 авторизацій АЕО (станом на 5 березня). Отже, з початку 2024 р. вони рухаються схожими темпами з бізнесами лідируючих країн ЄС в нарощенні АЕО протягом цього ж періоду (в Німеччині - 11, у Франції - 10, у Хорватії та Польщі - по 7).

У міністерстві зазначають, що з усіх авторизацій, які вимагають оцінку фінансового стану, в Україні 63% було отримано на підставі базових показників і 35% - на підставі знижених показників, запроваджених на час дії воєнного стану. Проте не варто очікувати у перші роки застосування програми стрімкого росту кількості авторизацій АЕО. І про це свідчить динаміка багатьох країн ЄС: «піки» показників отримання авторизацій АЕО припадали на більш віддалені роки з початку впровадження програми (від 7 до 12 років).

Порівняно повільна динаміка АЕО у перші роки впровадження програми характерна для більшості європейських країн та їх бізнесів. Серед основних причин - обережність бізнесу та упереджене ставлення до будь-яких нововведень.

"Однак сьогодні, попри війну, український бізнес зважено, але впевнено заходить у програму АЕО та систему митних спрощень, починає використовувати нові сервіси та послуги, можливості для розвитку яких були відсутні до запровадження таких змін", - наголошують у міністерстві.

Як повідомлялось, у березні 2021 року першим підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук).

Наявність статусу АЕО надає підприємству можливість пріоритетного та більш швидкого доступу до спрощень, передбачених як Митним кодексом України, так і Конвенцією про процедуру спільного транзиту.