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Авто з ДВЗ втрачають популярність: частка електромобілів зросла на 6%
13:24 06.03.2024 |
За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
"Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4% менше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в "Укравтопромі", найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше, ніж торік.
Водночас частка дизельних автомобілів збільшилась на 3% - до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів - з 11% до 17%. Водночас частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається меншою від 1%.
При цьому лідерські позиції за сегментами посіли такі автівки:
* бензинові авто - Toyota RAV-4;
* дизельні - Renault Duster;
* електричні - Volkswagen ID.4;
* гібридні - Toyota RAV-4;
* автомобілі з ГБО - Renault Duster.
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