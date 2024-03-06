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АНАЛІТИКА

Власник Concorde Capital Мазепа купує велике родовище вапняку

10:58 06.03.2024 |

Економіка

 

Компанія "Мар'янський кар'єр" купує 20-річний спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування вапняку на Мар'янському родовищі, яке розташоване у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Аукціон з продажу ліцензії відбувся 17 січня 2024 року.

Перемогу на ньому здобула компанія "Форсаж". За даними аналітичної системи Contr Agent, його бенефіціарами є Валерій Куліч (голова Чернігівської ОДА у 2015-2018 роках) та Ірина Атрошенко, колишня дружина мера Чернігова Владислава Атрошенка. Вона запропонувала 151 млн грн за ліцензію, але не підписала договір купівлі-продажу.

Власник Concorde Capital Мазепа купує велике родовище вапняку

 

Після цього право на придбання ліцензії відійшло до ТОВ "Мар'янський кар'єр" бізнесменів Ігоря Мазепи (Concorde Capital) і Віталія Антонова (Галнафтогаз, ОККО), які володіють заводом Кривий Ріг Цемент (раніше - Хайдельбергцемент Україна, Криворізький цементно-гірничий комбінат). Вапняк використовується для виробництва цементної сировини.

Засновники ТОВ "Мар'янський кар'єр":

→ 90,1% - ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" Ігоря Мазепи і Віталія Антонова;
→ 9,9% - Наталія Куркова.

Їхня фірма запропонувала за ліцензію майже втричі менше - 58,25 млн грн. З урахуванням суми гарантійного внеску, вона повинна заплатити 48,66 млн грн протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

Угода між Держгеонадрами та Мар'янським кар'єром укладена 4 березня 2024 року.

Загальна площа Мар'янського родовища перевищує 428 га. Воно розташоване біля села Мар'янське, на колишньому узбережжі Каховського водосховища Дніпра, і має значні запаси вапняку - понад 132 млн тонн.

 Запаси вапняка на Мар'янському родовищі (Фото: prozorro.sale)
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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