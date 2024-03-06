Загальний фонд держбюджету за два місяці отримав ₴304,6 мільярда

До загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2024 року надійшло 304,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 304,6 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 68,9 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 68,7 млрд грн - податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності, 50,4 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 72,0 млрд грн, відшкодовано - 21,5 млрд грн, 28,9 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

При цьому інші платежі становили 13,4 млрд грн.

Окрім того, за січень-лютий до загального фонду державного бюджету надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 34,4 млрд грн. Кошти надійшли в рамках проєктів Світового банку від Японії та Норвегії.

За лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд грн.

Загалом, за підсумками січня-лютого 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 397,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби України, за січень-лютий 2024 року касові видатки держбюджету становили 492,0 млрд грн, у тому числі загального фонду - 424,0 млрд грн.

Як повідомлялось, за 2023 рік касові видатки державного бюджету становили понад 4 трлн грн, із них загального фонду - 3,03 трлн грн.