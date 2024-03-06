Фінансові новини
- |
- 06.03.24
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярдів
23:36 05.03.2024 |
Україна працює з партнерами з метою створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«Одним з головних завдань для уряду залишається подальше посилення економіки України», - наголосив він.
У цьому контексті Шмигаль сказав, що уряд вже має дорожню карту, що містить проєкти, які обговорюються з партнерами, і які вже мають наповнення деталями.
За його словами, уряд інтенсивно працює з партнерами для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Очільник уряду уточнив, що кошти цієї кредитної лінії підуть на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.
«На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд доларів», - поінформував він.
Прем'єр запевнив, що це допоможе і далі підтримувати український бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність.
«Також затверджуємо постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 мільярди канадських доларів (понад $1,4 млрд - ред.), які можемо отримати вже цього року», - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, за два роки повномасштабної війни Україна залучила зовнішньої допомоги на $75 мільярдів, у 2024 році планується залучити не менш як $37 мільярдів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках «транспортного безвізу»
|В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Загальний фонд держбюджету за два місяці отримав ₴304,6 мільярда
|Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярдів
|Мінфін на аукціонах ОВДП 5 березня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн та $62,7 млн
|ЄС продовжуватиме збільшувати ліміти для торгівлі електроенергією з Україною — єврокомісарка
|Термінові виплати держкомпаній врятували бюджет України в лютому
|Зеленський підписав закон про новий вид цінних паперів для аграріїв
Бізнес
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|В Україні представили бронемашину Inguar-3
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT