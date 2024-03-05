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АНАЛІТИКА

ЄС та Україна проведуть форум оборонної промисловості - пропозиція Єврокомісії

 

Європейська комісія пропонує провести з Україною цього року форум оборонної промисловості.

Відповідну пропозицію прописано в Європейській оборонно-промисловій стратегії, яка разом з іншим документом - Європейською програмою оборонних інвестицій, була затверджена на засіданні Колегії Європейської комісії у вівторок у Брюсселі, повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

"У цій стратегії ми також у деталях вивчаємо, як посилити співпрацю з Україною, зокрема, у сфері оборонної промисловості. І одна з пропозицій, яку ми розробили, це провести форум оборонної промисловості з Україною пізніше цього року", - сказав він.

Високопоставлений чиновник зазначив, що стратегії, "насамперед, стосуються зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази". "У документі є розділ, присвячений партнерству. І немає іншого партнера, окрім України, якому в цій стратегії приділяється стільки місця й уваги. Звісно, є юридичний момент, у якому існує різниця між Україною чи державою-членом, або навіть між Україною та Норвегією, яка є асоційованою державою-членом, але я думаю, що в рамках наявних юридичних обмежень Комісія зайшла настільки далеко, наскільки це законодавчо можливо, інтегруючи Україну в ці програми", - пояснив він.

За словами високопосадовця, відповідно до затверджених документів Україна має право брати участь у програмі як держава квазі-член (майже член ЄС - ІФ-У). "Україна дійсно, є, де-факто, державою квазі-членом (ЄС - ІФ-У), і може фактично брати участь у багатьох заходах, які надаються новими інструментами. Це перший елемент, Україна також може отримати також деяке фінансування... Є багато-багато заходів, які спрямовані на те, щоб забезпечити участь України також в інноваціях. Наприклад, оголошення про відкриття інноваційного офісу в Києві - це ознака амбіцій, дійсно, об'єднатися з українцями, щоб зробити набагато більше", - додав співрозмовник журналістів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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