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Україна експортувала через порти на Дунаї 3,7 млн тонн вантажів від початку 2024 р.
13:55 05.03.2024 |
Україна з початку 2024 року експортувала через дунайські порти 3,7 млн тонн вантажів, з яких 2,5 млн тонн - це зернові та олія, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Незважаючи на рекордні обсяги Українського морського коридору, дунайські порти мають потенціал зростання", - зазначив він.
За словами Кубракова, зокрема, Українське Дунайське пароплавство почало пропонувати доставку контейнерів у дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та румунський порт Констанца в обхід кордону з Польщею.
Агентство "Інтерфакс-Україна" не має порівняльної інформації про обсяг експорту через порти на Дунаї за аналогічний період 2023 року, проте відомо, що в лютому минулого року вони обробили 2,2 млн тонн вантажів, у березні - 2,8 млн тонн, а загалом за рік - 29 млн тонн.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив про намір України розширити експортну спроможність дунайського кластеру з 33 млн тонн вантажів у 2023 році до 35-40 млн тонн.
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