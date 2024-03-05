Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше купить дрони на Prozorro

Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1 025 авто. Це на 31% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім лютим реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%.