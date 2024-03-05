Власна справа: українці отримають від держави на бізнес ще ₴111 мільйонів

За грантовою програмою «Власна справа» ще 462 українці отримають ₴111 мільйонів від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Від початку дії грантової програми "Власна справа" програми маємо вже 14 600 грантоотримувачів, які під час реалізації своїх бізнес-проектів створять понад 30 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни. Через мікрогранти держава інвестує в розвиток підприємництва загалом вже ₴3,5 мільярда. Це тисячі компаній, які виготовляють продукцію, надають послуги і сплачують податки до бюджету. Понад 1 млрд грн отримувачі грантів вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів", - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів третьої хвилі 51% жінок, 39% чоловіків та 10% - юридичні особи. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (62 особи), Київської області (40 осіб), Сумської області (35 осіб), Рівненської області (29 осіб) та міста Києва (49 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці третьої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 167 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування - 79 осіб та переробна промисловість - 56 осіб.

Як повідомлялося, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від ₴50 до ₴250 тисяч. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранта.