В Україні помітно зросли продажі нових вантажівок

У лютому 2024 року в Україні було зареєстровано 1 025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні.

Про це повідомила у Телеграмі Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1 025 авто. Це на 31% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім лютим реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%», - йдеться в повідомленні.

Серед моделей - лідерів продажів минулого місяця Renault - 303 од., Scania - 68 од., Mercedes-Benz - 56 од., Citroen - 54 од., MAN - 54 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, в Україні у лютому 2024 року зареєстрували майже 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 51% більше, ніж за аналогічний період минулого року.