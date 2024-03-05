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Україна планує збільшити експорт через дунайські порти ще на 2-7 млн тонн у 2024 році
23:48 04.03.2024 |
Україна змогла від початку війни збільшити експорт через порти на Дунаї вшестеро - до 33 млн тонн, але має намір наростити його ще на 2-7 млн, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Наша мета розширити експортну спроможність Дунайського кластера з 33 млн тонн у 2023 році до 35-40 млн тонн у 2024 році", - сказав прем'єр на пресконференції в понеділок.
За його словами, також розглядають можливість запуску контейнерних перевезень Дунаєм, що також збільшить експортні можливості та створить альтернативу сухопутним шляхам.
Шмигаль нагадав, що протягом двох років війни в Дунайському кластері було відкрито понад 20 нових точок перевалки, що й забезпечило збільшення вантажообігу вшестеро порівняно з 2021 роком.
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