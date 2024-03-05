Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, і держава викуповуватиме все, що зможе зробити бізнес.

"Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів. Ми викуповуватимемо все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати нашим Силам безпеки і оборони для захисту країни", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Також прем'єр зазначив, що значні кошти виділяються саме на закупівлі озброєння в українських виробників.

"Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати саме в країні та контрактувати вітчизняних виробників", - додав він.

Шмигаль наголосив, що концентрація уваги на сьогодні на безпілотниках і РЕБ.