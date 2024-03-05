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Сотні українських компаній вийшли на ринок Румунії у 2023 році. Більшість з IT-сектору
23:11 04.03.2024 |
У Румунії розпочали бізнес понад 300 українських компаній у 2023 році. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив президент Торгово-промислової палати Румунії Міхай Дарабан.
З початку повномасштабного вторгнення на румунський ринок вийшли 775 компаній з України.
Серед тих, хто почав працювати в Румунії минулого року, 121 компанія представляє IT-сектор, сервісні послуги - 47 компаній, будівництво - 33 компанії. Є також торгові компанії, автоперевізники та консалтингові фірми, уточнив Дарабан.
Він додав, що в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії.
За словами Дарабана, своєю чергою, румунські компанії зацікавлені в українській зеленій енергетиці, інформаційних технологіях, оборонній промисловості, транспорті, виробництві будівельних матеріалів, технологій з доданою вартістю та аеронавтиці.
Він підтвердив, що поточна ситуація загострила проблеми, з якими стикаються румунські компанії на українському ринку.
"Важливо більше працювати над прозорістю економічного середовища в Україні, надаючи міжнародній бізнес-спільноті докладнішу інформацію про митне та податкове законодавство, нормативну та загальну правову базу України. Більший акцент на нормальній конкурентоспроможності, передбачуваності та інструментах захисту іноземних інвестицій в Україні зможе підвищити інтерес румунського бізнесу до українського ринку", - прокоментував голова ТПП Румунії.
За даними Державної митної служби, імпорт з Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (з $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні - до 1,1 млн тонн.
Експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становив $3,8 млрд ($3,9 млрд 2022 року), у товарному вираженні - 11,7 млн тонн (11 млн тонн 2022 року).
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