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АНАЛІТИКА

АРМА виставило на торги перший арештований актив

22:54 04.03.2024 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на Prozorro.Продажі перший лот арештованих активів.

Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

«27 лютого 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" оголошено онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу АРМА, а саме - зерно пшениці озимої 4 класу в кількості 1 201,26 тонн, реалізатором якого стало ТОВ «Полонекс», з яким напередодні АРМА підписало договір», - йдеться в повідомленні.

Кінцевий строк подання цінових пропозицій цього лоту - 6 березня до 20:00.

Для участі в аукціоні потрібно подати закриті цінові пропозиції. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію, має право останнього ходу в кожному з раундів.

Аукціон відбудеться, якщо на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Якщо на онлайн-аукціон зареєструється лише один учасник, він визначається переможцем торгів та отримає право викупу лота за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів: усі продажі переносяться на електронну платформу Prozorro.Продажі, а також унормував їх реалізацію за кордоном.
 

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