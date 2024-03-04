На базі спільного з Rheinmetall концерну вже надаються ремонтні послуги - Шмигаль

Підрозділ спільного з Rheinmetall концерну з виробництва озброєння для українських потреб уже надає ремонтні послуги.

Про це під час щорічної пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Підприємство буде спільним, буде підрозділ, який працюватиме в Україні. В Україні точно будуть надаватися ремонтні послуги, більше того, там частково робота вже зреалізовується станом на сьогодні. В майбутньому в Україні плануються також певні елементи, крім ремонтів, складання окремих елементів, або крупновузлового складання. І безумовно, на території ЄС спільне виробництво тієї чи іншої техніки, спільних розробок також передбачено», - сказав Шмигаль.