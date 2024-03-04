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За рік розмінували і повернули в економіку 18 тисяч квадратних кілометрів земель
17:05 04.03.2024 |
В Україні завдяки розмінуванню в економіку за рік повернуто 18 тисяч квадратних кілометрів земель.
Про це під час пресконференції сказав Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу
«18 тис. кв. км ми ввели в економіку. Якщо минулого року ми комунікували про 174 тис. кв. км, які знаходяться під мінним або іншим забрудненням, снарядів або бомб, які не розірвалися, то цього року ця цифра зменшилася до 156 тис. кв. км. І відповідно, різниця була повернена в економіку України завдяки ДСНС, військовим і операторам гуманітарного розмінування», - зазначив Шмигаль.
Як зазначив глава уряду, наразі створена вся необхідна інфраструктура, кількість операторів гуманітарного розмінування за останній місяць збільшилася з 26 до 29.
За словами Шмигаля, ще 48 потенційних операторів з гуманітарного розмінування проходять сертифікацію.
Як нагадав Премʼєр-міністр, Світовий банк оцінив потреби України на відбудову включно з гуманітарним розмінуванням у 486 млрд доларів.
Як повідомлялося, в Україні цьогоріч планують розмінувати понад 5000 квадратних кілометрів сільгоспземель.
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