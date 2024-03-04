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Україна очікує $900 мільйонів від МВФ у другій половині березня - Шмигаль
15:58 04.03.2024 |
Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 900 млн дол. США вже у другій половині березня.
Про це під час пресконференції сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
"У другій половині березня очікуємо на транш МВФ в обсязі 900 млн доларів", - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що загалом програма МВФ передбачає на цей рік фінансування у 5,4 млрд дол. США.
Шмигаль також зазначив, що загалом за два роки повномасшабної війни Україна залучила понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. Близько 37 млрд дол. США було залучено у 2022 році та близько 42 млрд - у 2023-му.
"План на цей рік щонайменше 37 млрд доларів від наших міжнародних партнерів. Звичайно ми очікуємо на більшу допомогу, вже враховуючи угоди, підписані Президентом України із сімома країнами, і ця робота продовжується", - сказав Шмигаль.
За його словами, дефіцит бюджету цього року складає понад 20% від нашого ВВП - 37 млрд дол. В уряді очікують, що 17,3 млрд євро вдасться залучити від ЄС, і вже у березні очікується фінансування в обсязі 4,5 млрд євро.
Як повідомлялось, Україна вже у березні може отримати близько 9 млрд дол. США міжнародної допомоги, що дасть змогу повернутися до більш стабільного фінансування видатків.
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