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Середньомісячна зарплата в Україні в IV кв. 2023 р. зросла на 7,2% - Держстат

15:45 04.03.2024 |

Економіка

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у четвертому кварталі 2023 року зросла на 7,2% до третього кварталу 2023 року і становила 19 231 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Як зазначило статвідомство, порівняно з четвертим кварталом 2022 року її зростання становило 16,7%.

За даними Держстату, за рік середньомісячна заробітна плата найсильніше зросла в будівництві - на 45,3%, до 14 925 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 39,4%, до 13 539 грн, операцій із нерухомістю - на 36,7%, до 16 997 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 36,4%, до 20 212 грн,

У промисловості зростання становило 25,7%, до 20262 грн, у фінансовій і страховій діяльності - 24%, до 37477 грн, у сфері інформації та телекомунікацій - 23,3%, до 41 326 грн, наданні інших видів послуг - 20,9%, до 20 581 грн.

 

У сфері оптової та роздрібної торгівлі, за даними Держстату, зафіксовано збільшення зарплати - на 18,8%, до 21 797 грн, адміністративного обслуговування - на 18,4%, до 15 567 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 13, 8%, до 25 860 грн, у сільському господарстві - на 12,3%, до 15 569 грн, у держуправлінні та обороні - на 12,2%, до 28 516 грн, в охороні здоров'я - на 5,2%, до 15 651 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 3,6%, до 14 431 грн, в освіті - на 0,5%, до 13 500 грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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