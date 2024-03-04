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На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні на порядку денному не стоїть питання про кадрові рішення в уряді.
"Зараз не готовий говорити про будь-які кадрові зміни, сьогодні їх немає на порядку денному. Коли буде підходити час, будемо озвучувати... Сьогодні ніяких сенсацій не буде", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.
Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. 9 лютого Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна виконувачем обов'язків міністра.
27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабмін 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків профільного міністра.
9 листопада 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. 9 листопада Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту заступника міністра Матвія Бідного.
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