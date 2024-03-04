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Уряд цьогоріч прогнозує зростання ВВП на 5%
14:02 04.03.2024 |
За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.
Про це під час пресконференції повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
«Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі», - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що на армію в державному бюджеті у 2024 році передбачено 1,7 трлн грн, що становить половину видатків, яку Україна має забезпечувати внутрішнім ресурсом. Решта видатків забезпечується завдяки допомозі наших партнерів.
«Тому наше завдання - оптимізувати нашу економіку таким чином, щоб бюджет держави зростав, ВВП зростав. Минулого року ми отримали більше податків, ніж очікували, за що я дякую нашому бізнесу», - зазначив Прем'єр-міністр.
Шмигаль також зауважив, що Україна продовжує у повній мірі виконувати свої соціальні зобов'язання і фінансувати всі соціальні виплати, зокрема, пенсії, які з 1 березня були проіндексовані на 8%.
«Все буде вчасно - індексація і виплати. І всі інші соціальні зобов'язання, а це понад 30, Україна виконує у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр «соціалки» виконується, незважаючи на війну», - сказав він.
У 2024 році у бюджеті на соцзахист населення закладено 469 млрд грн, не враховуючи частину зібраного ЄСВ, який напряму іде до Пенсійного фонду України.
Як повідомлялося, зростання української економіки у січні 2024 року в порівнянні з січнем 2023-го сягнуло 3,5%. У лютому теж очікується відновлювальне зростання економіки.
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