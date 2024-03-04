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Бельгія готова профінансувати українські оборонні потреби прибутком від росактивів
13:58 04.03.2024 |
Бельгія задекларувала 1,7 млрд євро прибутку від заморожених російських активів. Ці кошти частково розподілені на підтримку українських біженців й країна готова профінансувати українські потреби, у тому числі оборонні, частиною цього прибутку.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Бельгія задекларувала, що отримала у бюджет 1,7 млрд євро прибутку від російських активів. Частково ці кошти розподілені на підтримку українських біженців у ЄС. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, у тому числі оборонні", - заявив він.
Шмигаль зазначив, що Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Протягом цього року ці механізми будуть опрацьовані.
Нагадаємо:
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у середу публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).
Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.
Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
Міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що будь-який план щодо конфіскації чи монетизації 282 млрд доларів заморожених російських активів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі.
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