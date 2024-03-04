Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр також зазначив, що влада працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.

За словами прем'єра, має бути не більше ніж 15-16 міністерств , оскільки це оптимальна кількість для ефективної роботи.

Водночас прем'єр не захотів розкривати суть майбутнього переформатування, відповідаючи на запитання, чи є в планах реорганізувати Мінветеранів, розподіливши функції між Мінсоцполітики та Міноборони, а також замість Мінспорту та Мінкультури створити профільні агентства.

Як повідомлялося, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

Довідка:

В Україні діють 19 міністерств :

1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС)

2. Міністерство енергетики України (Міненерго)

3. Міністерство закордонних справ України (МЗС)

4. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінрегіон)5. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)

6. Міністерство оборони України (Міноборони)

7. Міністерство освіти і науки України (МОН)

8. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

9. Міністерство економіки України (Мінекономіки)

10. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

11. Міністерство у справах ветеранів України (Мінвет)

12. Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри)

13. Міністерство фінансів України (Мінфін)

14. Міністерство юстиції України (Мін'юст)

15. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції)

16. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)

17. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Мінекології)

18. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром)

19. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики)