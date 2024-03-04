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Україна знизила витрати на лобіювання в США на понад 90%
Україна в 2023 році знизила витратити на лобіювання інтересів у США на 93% до 367 тисяч доларів. У перший рік великої війни на ці цілі було витрачено майже 5 мільйонів доларів.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Зазначається, що найбільші суми на процес впливу України у Америці витратили уряд України та Міністерство фінансів.
Починаючи з 2015 року Україна в середньому витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.
Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення Росія витрачала, в середньому, 38 млн доларів на рік на лобіювання своїх інтересів у США.
Вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів, однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. До прикладу, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж Росія.
Середні витрати Польщі на лобіювання інтересів в США становлять 1,1 млн доларів на рік. Найбільшу суму Польща витратила у 2018 році - понад 2,5 млн доларів.
Найбільші суми на вплив України у Америці у 2022 році витратив український уряд - понад 3 млн доларів та Міністерство фінансів України - майже 2 млн доларів.
Торік лобіювало свої інтереси в Америці й Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим - трохи більше 50 тисяч доларів.
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