Україна знизила витрати на лобіювання в США на понад 90%

Україна в 2023 році знизила витратити на лобіювання інтересів у США на 93% до 367 тисяч доларів. У перший рік великої війни на ці цілі було витрачено майже 5 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що найбільші суми на процес впливу України у Америці витратили уряд України та Міністерство фінансів.

Починаючи з 2015 року Україна в середньому витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення Росія витрачала, в середньому, 38 млн доларів на рік на лобіювання своїх інтересів у США.

Вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів, однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. До прикладу, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж Росія.

Середні витрати Польщі на лобіювання інтересів в США становлять 1,1 млн доларів на рік. Найбільшу суму Польща витратила у 2018 році - понад 2,5 млн доларів.

Найбільші суми на вплив України у Америці у 2022 році витратив український уряд - понад 3 млн доларів та Міністерство фінансів України - майже 2 млн доларів.

Торік лобіювало свої інтереси в Америці й Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим - трохи більше 50 тисяч доларів.