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Україна побудувала магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця – фото

10:39 04.03.2024 |

Економіка, Україна

Україна побудувала магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця – фото

 

Група компаній "Автострада" повідомила про завершення будівельних робіт на магістральному водогоні, який подаватиме воду з річки Дніпро до Марганця. Це місто раніше брало воду з Каховського водосховища, але воно зникло після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Новий трубопровід побудували за сім місяців.

"Магістральний водогін на ділянці "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" готовий до запуску", - заявила Автострада у Facebook.

Трубопровід має протяжність 77,9 км, він налічує шість насосних станцій, 46 камер для стравлення повітря, 47 камер для зливу води із системи, 16 камер для перемикання потоку води в системі, три камери лічильника та одну камеру для розподілення потоку води між мережами. Система працює під середнім робочим тиском у чотири атмосфери.

"Забір води здійснюватиметься із річки Дніпро в Запоріжжі, звідси вона подаватиметься збудованою мережею до міста Марганець на насосно-фільтрувальну станцію, де очищуватиметься і розходитиметься до споживачів вже існуючими мережами", - повідомила компанія.

Зараз водогін працює на дизельних генераторах, але це не стабільна робота. Держава має визначити балансоутримувача, який укладе договори на забезпечення постійною напругою. Для цього збудовано нові лінії електропостачання до насосних станцій - довжиною 26 км.

"Відразу після приєднання системи до джерела постійного живлення буде подано воду абонентам - жителям Дніпропетровщини (Марганецької, Мирівської, Широківської, Томаківської громад та міста Нікополя), місцевим лікарням, школам, дитсадкам", - повідомила компанія.

Проєкт з будівництва нового водогону передбачає облаштування трьох ланок: 27-кілометрової ділянки Інгулець - Південне водосховище (Кривий Ріг), 77-кілометрової ділянки Запоріжжя - Томаківка - Марганець і 41-кілометрової ділянки Марганець - Нікополь - Покров.

Будівництво обійдеться не менше ніж у 13,5 млрд грн, казав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм. Це один з найбільш амбітних проєктів такого масштабу з часів незалежності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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