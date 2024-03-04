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АНАЛІТИКА

Лондонська фондова біржа допоможе Україні посилити спроможність Агенції із залучення інвестицій

 

Лондонська фондова біржа та британська організація TheCityUK, у межах підписаного раніше меморандуму, допоможуть Україні побудувати спроможність Агенції із залучення інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Ми обговорили дуже конкретні подальші кроки у спільній роботі над залученням до цієї агенції досвіду та експертизи британських колег. Сполучене Королівство - один з найрозвиненіших світових фінансових центрів, тому їхній досвід буде корисним при створенні сприятливої фінансової екосистеми в Україні. Ми вдячні британській стороні за готовність залучити фахову експертизу для цього», - пояснила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, Лондонська фондова біржа та TheCityUk зроблять дослідження щодо розширення можливостей залучення капіталу державними компаніями.

У Мінекономіки зазначили, що представники Лондонської фінансової біржі підтримують політику "Зроблено в Україні".

«Урядова програма «Зроблено в Україні" знаходить відгук у міжнародних партнерів і вони висловлюють готовність її підтримувати. Розповіли партнерам, як вони теж можуть її посилювати, наприклад, через підтримку українських виробників у своїх закупівлях, інвестування в бізнеси в Україні і більшу представленість українських товарів на ринку Великої Британії. І представники Лондонської фінансової біржі поділяють нашу думку, що такі кроки додатково стимулюватимуть розвиток української економіки», - зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, Велика Британія виділить упродовж 2024 року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 280 млн євро) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для потреб України.
Ключові теги: Британія
 

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