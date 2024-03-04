Українські підприємці зможуть використовувати у своїх торговельних марках назву держави та герб

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їнські підприємці зможуть офіційно використовувати у своїх торговельних марках назву держави, її міжнародний код, а також імітацію малого Державного Герба.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідний наказ №19944, який урегульовує процес отримання відповідних дозволів, Міністерство економіки України ухвалило 27 лютого 2024 року.

Цей наказ створює правові умови для діяльності Комісії з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України. Діяльність Комісії сприятиме захисту національної символіки та забезпеченню відповідності використання офіційних символів держави в комерційних цілях.

«Міністерство продовжує роботу з удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Новелою наказу стало те, що не тільки громадяни, але і юридичні особи, створені в установленому законодавством України порядку, зможуть тепер реалізувати своє право на використання в торговельних марках офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України», - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він наголосив, що вперше заявники мають можливість отримати дозвіл на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України, звернувшись до цієї Комісії.

У наказі детально визначено завдання та повноваження Комісії, порядок її формування, умови надання дозволів, а також процедурні аспекти подання клопотань та їх розгляду. Також встановлюються чіткі вимоги до клопотань та порядку їх подання, що спрощує процес отримання дозволів для громадян та підприємців.

Як повідомлялось, малі та середні підприємці можуть отримати грант, у межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, до 10 тисяч євро кожен.