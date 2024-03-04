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АНАЛІТИКА

Угода про вільну торгівлю з Україною пройшла черговий етап ратифікації у Канаді

 

Профільний комітет Сенату Канади схвалив законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, члени Постійного комітету Сенату Канади із закордонних справ та міжнародної торгівлі схвалили законопроєкт без жодних правок.

Тепер законопроєкт буде повернуто на остаточне затвердження повним складом Сенату, наступний пленарний тиждень у якому розпочнеться 19 березня. Оскільки раніше цей законопроєкт уже подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад, після фінального схвалення Сенатом для набуття чинності йому залишиться лише отримати підпис генерал-губернатора.

Нагадаємо: оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності першого серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. У вересні минулого року під час візиту до Оттави президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.

Додамо, що підсумками 2021 року товарообіг між Канадою та Україною досяг рекордного рівня, наблизившись до 350 мільйонів доларів США. Позаминулого року він трохи знизився через фактори, переважно пов'язані із початком російського вторгнення.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Канада підписали безпекову угоду, яка передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
 

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