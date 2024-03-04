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Мінекономіки назвало орієнтовні терміни отримання перших траншів від Євросоюзу
08:28 04.03.2024 |
Україна сподівається отримати від Євросоюзу 6,5 млрд євро бюджетної допомоги двома траншами до кінця весни, сказав заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі єдиного телемарафону в неділю.
"В березні ми очікуємо на отримання 4,5 млрд євро за цією програмою [Ukraine Facility], і коли вона запрацює - буде додатково надане фінансування 2 млрд. Це десь у квітні-травні. Після цього буде перша оцінка індикаторів реформ, вона буде відбуватися щоквартально. Другий квартал закінчиться, і в липні-серпні буде проведена оцінка й отримані гроші за виконання реформ", - сказав він.
Загалом Ukraine Facility передбачає 38,2 млрд євро "в обмін на реформи".
Соболев розказав, що індикаторів реформ у програмі буде близько 140 і загалом у цій частині вона "дуже схожа на програму з МВФ".
Також Ukraine Facility має інвестиційний фонд у розмірі 7 млрд євро, який дозволятиме Євросоюзу через міжнародні фінансові організації надавати пільгові кредити Україні на програми розвитку економіки й відновлення.
Ще 4,8 млрд євро - підтримка технічних проєктів у галузі реформ і компенсація відсотків за кредитами.
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