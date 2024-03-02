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Світовий банк долучився до програми забезпечення українців доступним житлом
23:35 01.03.2024 |
Кабінет Міністрів України та Світовий банк розпочали роботу над створенням дорожньої карти щодо створення Програми забезпечення українців доступним житлом.
"Внаслідок війни Росії проти України декілька мільйонів наших громадян втратили житло, ще більше громадян покинули власні домівки через загрозу для їхнього життя. Тому ми маємо створити дієву програму забезпечення таких людей доступним житлом", - заявила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з командою Світового банку.
Під час зустрічі обговорювалися потенційні моделі реалізації Стратегії забезпечення українців доступним житлом, можливість залучення ресурсів комерційних банків, модернізація програми "єОселя" та створення дієвих механізмів страхування житлового фонду від воєнних ризиків.
"Ми вдячні команді Світового банку за надані рекомендації, фахову експертизу та технічну підтримку реалізації цього проєкту", - сказала Свириденко.
Ще однією темою для розмови стало обговорення можливостей створення спеціального фонду, який буде фінансувати відповідну програму і залучення до його наповнення Світового банку та інших фінансових донорів.
Під час зустрічі сторони домовились розширити коло учасників обговорення, залучивши до нього представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України та інших зацікавлених учасників.
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