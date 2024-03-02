Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий банк долучився до програми забезпечення українців доступним житлом

23:35 01.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України та Світовий банк розпочали роботу над створенням дорожньої карти щодо створення Програми забезпечення українців доступним житлом.

"Внаслідок війни Росії проти України декілька мільйонів наших громадян втратили житло, ще більше громадян покинули власні домівки через загрозу для їхнього життя. Тому ми маємо створити дієву програму забезпечення таких людей доступним житлом", - заявила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з командою Світового банку.

Під час зустрічі обговорювалися потенційні моделі реалізації Стратегії забезпечення українців доступним житлом, можливість залучення ресурсів комерційних банків, модернізація програми "єОселя" та створення дієвих механізмів страхування житлового фонду від воєнних ризиків.

"Ми вдячні команді Світового банку за надані рекомендації, фахову експертизу та технічну підтримку реалізації цього проєкту", - сказала Свириденко.

Ще однією темою для розмови стало обговорення можливостей створення спеціального фонду, який буде фінансувати відповідну програму і залучення до його наповнення Світового банку та інших фінансових донорів.

Під час зустрічі сторони домовились розширити коло учасників обговорення, залучивши до нього представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України та інших зацікавлених учасників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1575
  0,1083
 0,28
EUR
 1
 41,2635
  0,0600
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9423  0,12 0,32 38,4815  0,12 0,32
EUR 41,0765  0,18 0,44 41,8588  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1050  0,13 0,33 38,1350  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес