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АНАЛІТИКА

Австралія вирішила допомагати Україні грошима, а не вугіллям

 

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе пояснив, чому його країна припинила постачати вугілля Україні. В ефірі радіо 3AW в п'ятницю він пояснив, що Україна знаходиться дуже далеко і може знайти паливо ближче.

У 2022 році Україна отримала від Австралії майже 80 000 тонн вугілля вартістю 30 млн австралійських доларів ($19,5 млн за нинішнім курсом). За інформацією місцевого видання The Age, у грудні 2023 року посол України Василь Мірошниченко звернувся до уряду Австралії з проханням відправити ще одну партію.

"Ми зробили більше. Ми оголосили про надання підтримки в розмірі 50 млн [австралійських] доларів", - сказав в ефірі 3AW Албанезе, відповідаючи на цю публікацію.

Австралія не відправлятиме своє вугілля, оскільки Україна знаходиться дуже далеко і може знайти енергоресурси набагато ближче, пояснив він.

"Сенсація - вугілля є трохи ближче до України, і його можна використати замість того, щоб везти з Австралії. Така реальність. Ми знаходимося далеко від України, і наше вугілля здебільшого експортується на північ, до найближчих сусідів, до Китаю та Індії", - сказав австралійський прем'єр.

Албанезе зазначив, що Австралія й без постачання вугілля є одним із найбільших донорів України, серед країн, що не входять у НАТО.

Він додав, що Україна може використати гроші з нового пакета допомоги на власний розсуд - для придбання зброї чи енергоресурсів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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