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Ще дев'ять компаній отримали пільги на митниці. Тепер таких 30

23:16 01.03.2024 |

Економіка

 

Дев'ять компаній отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО), який дає право на спеціальні спрощення під час митних процедур, за перші два місяці 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Таким чином, в Україні вже 30 компаній зі статусом АОЕ.

Авторизації отримали:

- ФМ Ложистик Дніпро,

- Свіс Кроно,

- Запорізький амбразивний комбінат,

- Агросем,

- Кенпак Україна,

- ХФК "Біокон",

- МТІ,

- Барлінек Інвест.

Усі підприємства отримали авторизацію АЕО типу С ("про надання права застосування спрощень").

Така авторизація дозволяє компаніям, крім переваг, передбачених Митним кодексом, також отримувати авторизацію застосування транзитних спрощень.

Наразі в Україні лише одна компанія має статус АЕО-Б - "Видавничий дім "Укрпол"".

Авторизація АЕО-Б дозволяє розпочати переговори та укласти угоди про взаємне визнання з країнами, де також діють аналогічні програми. Це підвищує довіру до українських компаній з боку митних та інших контролювальних закордонних органів і дозволяє зменшити ступінь контролю під час переміщення товарів.

Довідка

Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств. Закон про АЕО в Україні був ухвалений Верховною Радою у грудні 2020 року в рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом. Статус АЕО призначений для добропорядних та фінансово стабільних компаній, пов'язаних з експортом та імпортом товарів.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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