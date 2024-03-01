Уряд затвердив технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів

Кабінет Міністрів затвердив технічні вимоги до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів. Зміни наберуть чинність за шість місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Укрінформ.

«Технічні вимоги допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів. Такі підприємства більш відомі як «сміттєспалювальні заводи», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що умови спалювання відходів в Україні тепер відповідатимуть європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

При будівництві нових заводів Україна використовуватиме найкращі доступні технології та методи управління. Оператори будуть зобов'язані впроваджувати заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснювати постійний моніторинг роботи установок і вимірювати показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунтів, запахів, шумового забруднення тощо.

Як повідомлялося, з 9 липня 2023 року в Україні набрав чинності закон про управління відходами, який запроваджує нову систему обліку та поводження з відходами для суб'єктів господарювання.