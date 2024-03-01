Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 23:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд затвердив технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів
22:49 01.03.2024 |
Кабінет Міністрів затвердив технічні вимоги до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів. Зміни наберуть чинність за шість місяців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Укрінформ.
«Технічні вимоги допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів. Такі підприємства більш відомі як «сміттєспалювальні заводи», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що умови спалювання відходів в Україні тепер відповідатимуть європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.
При будівництві нових заводів Україна використовуватиме найкращі доступні технології та методи управління. Оператори будуть зобов'язані впроваджувати заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснювати постійний моніторинг роботи установок і вимірювати показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунтів, запахів, шумового забруднення тощо.
Як повідомлялося, з 9 липня 2023 року в Україні набрав чинності закон про управління відходами, який запроваджує нову систему обліку та поводження з відходами для суб'єктів господарювання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
|Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні - резолюція
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія вирішила допомагати Україні грошима, а не вугіллям
|Ще дев'ять компаній отримали пільги на митниці. Тепер таких 30
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|Страхування від воєнних ризиків: програму Unity розширили на всі невійськові вантажі
|Уряд удосконалив модель підтримки виробників «зеленої» енергії
|Уряд затвердив технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів
Бізнес
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман