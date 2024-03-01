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Елеонор Рузвельт
В Україні представили бронемашину Inguar-3
Українська компанія Inguar офіційно представила нову бойову броньовану машину Inguar-3.
Про це повідомляє "Мілітарний".
Розроблена та виготовлена українською компанією «ІНГУАР» бойова броньована машина Inguar-3 класу MRAP завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань.
Цей автомобіль представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою, завдяки яким її конфігурацію можна швидко змінити - у варіант десантного автомобіля, пікап, носія важкого озброєння.
Показана на відео модель представлена у конфігурації для двох членів екіпажу та шести десантників.
Вона оснащена комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни.
Використання алюмінію суттєво знизило вагу машини. Цей метал має високу в'язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.
Виробником заявлено, що машина має рівень захисту 3a/3b за класифікацією STANAG 4569. Тобто, машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, а також уламків 155-мм снарядів з 60 метрів.
Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8кг вибухівки (аналог радянської ТМ-62). Виробник акцентує увагу на підвищеному захисті підкапотного простору від уламків.
Для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють дзеркала, а також встановлено камеру нічного бачення.
Також в комплектації є:
* модуль РЕБ з можливістю конфігурування частот
* система автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками
* система фільтрації повітря від хім. зараження.
* автономний обігрівач салону
* система кондиціювання повітря
* лебідка з тяговим зусиллям 12 тон
Inguar-3 отримав рамку конструкцію та незалежну підвіску з планетарними редукторами. Завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю.
Силова установка представлена двигуном Deutz потужністю 356 к.с. (1500 Nm), що працює разом з автоматичною коробкою передач Allison.
Крім того, в ній реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, а колеса оснащені вставками RunFlat, що дозволяють рухатись у випадку їх пробиття.
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