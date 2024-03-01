Середньозважена ціна е/е на РДН у лютому знизилася на 15,3%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у лютому 2024 року становила 3 268,58 грн/МВт-год, знизившись порівняно із січнем на 15,3% (3 858,57 грн/МВт-год).

"Індекс ціни електричної енергії періоду BASE на РДН України в лютому 2024 року становить 3 100,54 грн/МВт-год, що на 8% менше за середню ціну на РДН у січні", - повідомило АТ "Оператор ринку" в п'ятницю.

Своєю чергою, на внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е становила 3 285,42 грн/МВт-год, що на 6,3% нижче, ніж у січні (3 507,51 грн/МВт-год).

Ключовими факторами зниження цін на внутрішньому спотовому ринку е/е в лютому стало зниження попиту в умовах теплої погоди та поступове нарощування виробництва ВДЕ-генерацією.

"Обсяг торгів на РДН зменшився на 12,75%, на ВДР знизився на 35,43%, за лютий 2024 року на обох сегментах ринку акцептовано 1 884 635,8 МВт-год. На РДН у лютому попит порівняно із січнем зменшився на 13,16%, а пропозиція впала на 1,16%. На ВДР попит знизився на 32,27%, пропозиція збільшилася на 10,22%", - зазначив оператор.

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН у січні 2024 року становила 3 858,57 грн/МВт-год, знизившись порівняно з груднем 2023 року на 5,9% (4 101,86 грн/МВт-год).