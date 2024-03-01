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Zara готується відкрити магазини в Україні
Іспанський роздрібний гігант Zara, який закрився з початком повномасштабного вторгнення РФ, планує знову відкрити магазини в Україні на початку квітня.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Власник Zara Inditex повідомив місцевим орендодавцям, що розпочне відновлювати свої магазини в Україні на початку квітня, пише Financial Times.
Рітейлер планує відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів у країні. Він поступово відкриє 20 магазинів, у тому числі три магазини Zara, у торгових центрах Києва, повідомляє FT, додаючи, що з часом компанія відкриє загалом 50 магазинів по всій Україні. Коли саме це станеться, поки не відомо.
Зазначається, що 34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в південних та східних регіонах України, які найбільше постраждали від війни.
Inditex не відразу відповів на запит Reuters про коментар.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України працює над відновленням роботи міжнародних компаній, які призупинили свою діяльність в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йдеться про «всі базові бренди», зокрема IKEA, H&M і Zara.
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