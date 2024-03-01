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АНАЛІТИКА

Ринок нових легкових авто у лютому зріс на 51%

11:42 01.03.2024 |

Економіка

 

У лютому в Україні реалізували майже 5,7 тисяч нових легкових авто - порівняно з лютим 2023 року ринок збільшився на 51%.

Про це пише профільна асоціація "Укавтопром".

При цьому від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

Зазначається, що кращий езультат місяця показала марка Toyota - 858 авто, це на 70% більше, ніж торік.

Далій йде Renault - 706 авто (+64%). Замикає топ-3 Volkswagen - 472 од. (+53%).

Також у топ-5 Skoda (452 од., +38%) та Peugeot - 348 од. (+364%).

"Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації в лютому

Всього з початку року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні в Україні було продано близько 4,4 тисячі нових легкових авто, що на 47% більше ніж у січні 2023 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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