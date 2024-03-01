«Окопні» РЕБи, авто і не тільки. У Міноборони розповіли про нові розробки для ЗСУ

На озброєнні українських військ з'явилося ще близько 60 нових зразків техніки та інших матеріалів. Йдеться про зброю українського й іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що у лютому 2024 року було кодифіковано та допущено до експлуатації 60 зразків озброєння, а минулого року - лише 33.

За його словами, зростає кількість зброї саме українського виробництва. Серед нових зразків техніки є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Також на експлуатації допустили шість зразків автомобільної і спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Також серед "новинок" технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для безпілотників.