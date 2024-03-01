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АНАЛІТИКА

АЛЛО: покупки українців наближаються до довоєнного рівня

23:15 29.02.2024 |

Економіка

 

Покупки українців повертаються до звичайної сезонності та наближаються до довоєнного рівня.

За підсумками 2023 року ринок електроніки зріс на 29% в гривнях порівняно із 2022 роком. За рік на третину зросли продажі побутової техніки, ігрових моніторів, приставок та аксесуарів, жорстких дисків, ноутбуків, телевізорів, навушників та комп'ютерної техніки. У категорії «Мала побутова техніка» найбільше зросли мультипечі, стайлери для волосся, пилососи, кавоварки та електрогрилі.

В АЛЛО у 2023 році попит на ігрові приставки та аксесуари зріс на 100% в грошах, також у порівнянні з показниками 2022 року на понад 50% зросли продажі ноутбуків, комп'ютерної та побутової техніки.

У відповідь на тренди ринку АЛЛО продовжує розширювати асортимент товарів. У 2023 році на сайті з'явилися 3D-принтери, а також було розширено асортимент тренажерів, масажерів та товарів для дому. У вересні компанія повернула на ринок смартфони HONOR, що демонструють позитивну динаміку продажів, а у грудні було значно розширено асортимент телевізорів Sharp.

Автотовари - найдинамічніша категорія на маркетплейсі АЛЛО

За підсумками 2023 року продажі товарів партнерів національного маркетплейсу АЛЛО порівняно з обсягами продажів 2022 року зросли у категоріях автотоварів (+22%), товарів для активного відпочинку та туризму (+19%) і меблів (+13%).

Для зручного керування асортиментом та цінами було вдосконалено Кабінет партнера. Наразі маркетплейс працює над впровадженням для покупців можливості отримувати замовлення мерчантів у точках видачі мережі АЛЛО.

За матеріалами: gagadget.com
 

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