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Україна продовжила «транспортний безвіз» із Туреччиною до кінця війни
22:46 29.02.2024 |
Лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною діятиме як мінімум до завершення війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами засідання змішаної комісії з перевезень із Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.
Лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною передбачає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.
Для виконання вантажних та транзитних перевезень не потрібні дозволи, пояснюють у міністерстві. Домовленості також містять бездозвільний проїзд для порожнього в'їзду вантажівок.
Крім того, за результатами зустрічі вдалося збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на тисячу - до 3500.
Зі всього українського експорту до Туреччини близько 15% доставляється автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують в Україну автомобільним транспортом майже 60% загального обсягу товарів.
Наразі для України відкритий "транспортний безвіз" з 35 країнами, включно з країнами Європейського Союзу. Торік Україні вдалося домовитися про лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією, Північною Македонією та продовжити угоду з Молдовою.
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