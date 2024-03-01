Україна продовжила «транспортний безвіз» із Туреччиною до кінця війни

Лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною діятиме як мінімум до завершення війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами засідання змішаної комісії з перевезень із Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.

Лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною передбачає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

Для виконання вантажних та транзитних перевезень не потрібні дозволи, пояснюють у міністерстві. Домовленості також містять бездозвільний проїзд для порожнього в'їзду вантажівок.

Крім того, за результатами зустрічі вдалося збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на тисячу - до 3500.

Зі всього українського експорту до Туреччини близько 15% доставляється автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують в Україну автомобільним транспортом майже 60% загального обсягу товарів.

Наразі для України відкритий "транспортний безвіз" з 35 країнами, включно з країнами Європейського Союзу. Торік Україні вдалося домовитися про лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією, Північною Македонією та продовжити угоду з Молдовою.