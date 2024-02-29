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АНАЛІТИКА

Україна отримала $1,2 млрд зовнішньої допомоги за два місяці. 75% – гранти

16:51 29.02.2024 |

Економіка

 

До загального фонду державного бюджету України надійшло $1,2 млрд зовнішнього фінансування за січень-лютий 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили майже 75% із загального обсягу фінансової допомоги за цей період.

Гроші надійшли від:

* Японії - $901 млн (пільгове фінансування та гранти)
* Норвегії - $295 млн (грант)
* Іспанії - $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.

Японія надала грант на $465 млн у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), пільговий кредит на $297 млн через проєкт "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проєкт "Екстренний проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE), грант на $49,4 млн через проєкт "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE).

Норвегія направила грантове фінансування у розмірі $295 млн у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Кредит у $3 млн під гарантію Іспанії залучено через проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Очікується, що у березні 2024 року до бюджету України надійде фінансова допомога від Євросоюзу, Японії та Великої Британії, а також від МВФ за успішного третього перегляду програми співробітництва, яка має бути затверджена Виконавчою радою Фонду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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