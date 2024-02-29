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АНАЛІТИКА

Міндовкілля планує витратити €4 мільярда на проєкти з утилізації сміття

14:42 29.02.2024 |

Економіка

 

Міндовкілля визначило більше 200 перспективних проєктів з обробки різних видів відходів по всій території України. На реалізацію цих планів, за оцінками міністерства, потрібно близько 4 млрд євро.

Про це Укрінформу повідомив Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Ми проаналізували проблематику кожного регіону, вивчили обсяги утворення відходів та їх склад, а ще досвід європейських країн. У результаті сформували план розміщення нових заводів з обробки відходів по Україні", - повідомив Стрілець.

За його словами, план передбачає кілька першочергових проєктів. Зокрема, в таких регіонах.

На Київщині планують будівництво двох нових сміттєпереробних заводів, послуги яких охоплять щонайменше 1,5 млн мешканців. Разом перероблятимуть 470 тис. тонн відходів на рік.

Передбачається глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів (металобрухту, скла, пластику) та переробка органічних відходів з подальшим виробництвом біометану тощо. За інформацією міністра, такий проєкт вже має інвесторів.

На Івано-Франківщині також планується будівництво таких заводів за європейським прикладом.

"Сміттєпереробний кластер в області складатиметься із 5 заводів. Вони перероблятимуть понад 450 тис. тонн відходів щорічно. А отже забезпечать послугою щонайменше 1,4 млн мешканців", - додав міністр.

За його інформацією, перемовини з інвесторами вже розпочаті, а результатів очікують найближчим часом.

На Полтавщині планують будівництво 4 заводів - по одному в Лубнах, Кременчуку, Полтаві та Кобеляках. За даними міністерства, щороку в області утворюється близько 280 тисяч тонн твердих побутових відходів. Перемовини з інвестором стосовно цих проектів уже розпочато, повідомив Стрілець.

На Одещині також запрацює подібний проєкт. Йдеться про створення 7 заводів, які вирішать проблеми із відходами щонайменше 2,3 млн українців. Щороку в області захоронюється близько 1,5 млн тонн відходів.

На черзі також Закарпаття, Сумська та Харківська області.

"Упевнений: реалізація 2-3 пілотних проєктів з будівництва сміттєпереробної інфраструктури - і нам вже не треба буде шукати інвесторів, вони самі висловлюватимуть зацікавленість працювати в Україні. На законодавчому рівні ми вже маємо для цього всі умови, у практичній площині ми створюємо їх разом - з відповідальним громадами та європейськими експертами", - запевнив міністр.

Раніше Руслан Стрілець повідомляв, що сьогодні на території України працює 17 підприємств переробки макулатури, 35 з переробки пластику і ще 27 займаються склобоєм. При цьому компанії завантажені лише на 40%, а сировину імпортують з інших країн. До повномасштабного вторгнення по всій Україні працювало з три десятки сміттєсортувальних ліній.

Як раніше повідомляв Укрінформ, в Україні щороку утворюється понад 10 мільйонів тонн відходів, з яких лише незначний відсоток сортується і йде на переробку.

Згідно зі стратегічними цілями Міндовкілля, нові сміттєпереробні заводи мають з'явитися в Україні до 2034 року.
 

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