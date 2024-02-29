Середня зарплата в Україні зросла на 30% від початку повномасштабного вторгнення - Work.ua

Середня зарплата в Україні сягнула 19,5 тис. грн на початку 2024 року, що на 30%, або 4,5 тис. грн більше, ніж на початку 2022 року, такі результати дослідження пропозицій роботи компанії Work.ua.

"Від початку повномасштабного вторгнення за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93%", - стверджується в дослідженні.

Згідно з опублікованими даними, у січні 2024 року роботодавці опублікували понад 91 тис. вакансій, що на 6% менше, ніж у грудні 2023 року, і на 7% менше, ніж у січні 2022 року, але приблизно в 11 разів більше, ніж у березні 2022 року.

Зазначається, що, як порівняти з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у Закарпатській (на 55%), Івано-Франківській (46%), Хмельницькій (25%), Львівській (23%), Вінницькій (20%), Рівненській (18%) та Чернівецькій (16%) областях.

Областями-лідерами за абсолютною кількістю пропозицій роботи, як і раніше, залишаються Київська (30,9 тис. вакансій), Львівська (майже 8,5 тис.), Дніпропетровська (8,45 тис.), Одеська (5 752) і Харківська (3 347) області. У цих областях зосереджено 63% усіх вакансій.

Що стосується приросту за категоріями порівняно з довоєнними показниками, п'ятірку провідних становили медицина і фармацевтика (+26%, до 6 тис. пропозицій), освіта і наука (+23%, до 4,8 тис.), охорона і безпека (+22%, до 2,3 тис.), юриспруденція (+13%, до 1,8 тис.), а також роздрібна торгівля (+9%, до 12 тис.).

Водночас у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Найповільніше відновлюється "IT, комп'ютери, інтернет".

Дослідження Work.ua свідчать про те, що українці хочуть працювати віддалено: у січні 2024 року пропозицій віддаленої роботи було вже на 3% більше (6,2 тис.), ніж у січні 2022 року.

Наголошується, що стало набагато більше вакансій у громадському секторі - у неприбуткових, благодійних і громадських організаціях: якщо в січні 2022 року їх було 100, то зараз їхня кількість перевищила 1100.

Крім того, збільшилася кількість вакансій для ветеранів - утричі. Водночас такі пропозиції роботи наразі становлять 7% від ринку праці.

Також із січня 2022 року вдвічі збільшилася кількість вакансій для пенсіонерів (близько 4% від ринку праці). Для людей з інвалідністю кількість пропозицій роботи зросла на 22%, для студентів - лише на 1%.

"Зміни в житті країни позначилися і на ринку праці. Так, на Work.ua з'явилися професії, яких раніше не було на сайті. Насамперед, це фахівці Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо", - констатують у дослідженні.

Наголошується, що в суспільстві є запит на ментальне здоров'я: приріст вакансій можна побачити для психологів (+136% у січні 2024 року до січня 2022 року) і психіатрів (+129%).

Зростає попит на фахівців із реабілітації та лікарів: масажистів (+69%), доглядальниць (+67%), кардіологів (+67%), реабілітологів (+58%), хірургів (+56%), санітарів (+51%), асистентів стоматолога (+44%).

Вимушений виїзд українців за кордон спонукав попит на викладачів англійської (+40%), польської (+69%), німецької (+93%), французької (+200%), іспанської (+218%).

Повномасштабне вторгнення позначилося на роботі працівників сфери туризму, морських перевезень, будівництва, тож поменшало роботи для менеджерів з туризму (-62%), крюїнг-менеджерів (-56%), архітекторів (-54%), дизайнерів інтер'єру (-53%), а також через відмову від російського програмного забезпечення - аналітиків 1C (-55%).

Найбільше падіння пропозицій роботи - у сфері IT: Front-end розробник (-81%), back end розробник (-75%), тестувальник (-63%) тощо.

Фахівці Work.ua заявили, що відмова від російської мови вплинула на ринок праці, і в січні 2024 року абсолютна більшість вакансій, а саме 96%, були складені українською.