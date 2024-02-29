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АНАЛІТИКА

Українські виробники з початку року випустили близько 200 тисяч дронів

 

Упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники випустили близько 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Forbes.

"Президент говорив про 1 млн мільйон дронів - наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", - зазначила вона.

За словами урядовці, цього року спроможності виробництв досягнуть рівня 2 млн дронів різних типів, у тому числі FPV.

Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило" та легкі розвідувальні дрони, які можна назвати аналогом Mavic.

Як повідомлялося, наразі законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що за пів року українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали російський оборонпром.
 

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