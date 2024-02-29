Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 2200 вантажівок
09:28 29.02.2024 |
У шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею в черзі перебуває близько 2200 вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.
«Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше - в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин», - сказав Демченко.
За його словами, кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких - у бік України. «10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину», - наголосив речник.
Він також відзначив «критично низькі» показники перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин», де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.
Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.
За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Оператором Луцького автозаводу став Бас Мотор. Підприємство продовжує випускати «Богдани»
|На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 2200 вантажівок
|дають 1 млн євро грантів українському малому бізнесу
|Нафта продовжує дешевшати через попит у США та побоювання щодо процентних ставок
|Вартість LPG на аукціоні відкотилася після панічного злету
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
Бізнес
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу