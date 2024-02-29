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АНАЛІТИКА

На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 2200 вантажівок

 

У шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею в черзі перебуває близько 2200 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше - в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин», - сказав Демченко.

За його словами, кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких - у бік України. «10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину», - наголосив речник.

Він також відзначив «критично низькі» показники перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин», де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
 

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