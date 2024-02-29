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Щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 мільярдів - Марченко
22:53 28.02.2024 |
У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів, тому подальша ритмічна бюджетна допомога необхідна для забезпечення соціальних видатків.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн зустрічі фінансового блоку G7, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", - зазначив Марченко.
За його словами, Мінфін здійснив необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.
"За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів - це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових", - зауважив міністр фінансів.
У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.
Як повідомлялось, Україна вже у березні може отримати близько 9 млрд доларів США міжнародної допомоги, що дозволить повернутися до більш стабільного фінансування видатків.
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