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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Міноборони оголосило нові тендери на харчування для військових після зриву закупівель на 11 мільярдів
18:02 28.02.2024 |
Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДOT) Міноборони оголосило нові закупівельні процедури на постачання харчування для ЗСУ після скасування результатів попередніх 11 тендерів через рішення суду.
Як повідомила пресслужба держпідприємства, на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду умови тендерів змінили.
З вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо:
* заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках;
* наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог.
У пресслужбі "Державного оператора тилу" зауважили, що провели роботу для залучення представників продуктового рітейлу до участі у торгах, проте великі мережі повідомили про "неготовність" ставати постачальниками Міністерства оборони.
"Зараз ключова задача ДOT - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу", - додали у держпідприємстві.
Хто зірвав тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?
Як повідомлялося, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 мільярда гривень через рішення суду.
За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.
Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначають Наші гроші.
Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("дніпропетровська група").
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